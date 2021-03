Verona-Atalanta 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Malinovskyi-Zapata, la squadra di Gasperini si conferma in zona Champions (Di domenica 21 marzo 2021) Si è concluso il lunch match della 28esima giornata del campionato di Serie A, l’Atalanta si è confermata una squadra molto forte ed in grado di raggiungere obiettivi importanti, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Niente da fare per l’Hellas Verona, la compagine di Juric non è riuscita a sfruttare le caratteristiche di corsa. La squadra di Gasperini chiude i conti già nel primo tempo, tra il 33? ed il 42? uno-due decisivo firmato da Malinovskyi su calcio di rigore e Zapata. Nella ripresa l’Atalanta controlla il match ed il Verona non riesce a rendersi pericoloso. Nel finale entrano anche Muriel a Ilicic, ma il risultato non cambia ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 marzo 2021) Si è concluso il lunch match della 28esima giornata del campionato di Serie A, l’si èta unamolto forte ed in grado di raggiungere obiettivi importanti, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Niente da fare per l’Hellas, la compagine di Juric non è riuscita a sfruttare le caratteristiche di corsa. Ladichiude i conti già nel primo tempo, tra il 33? ed il 42? uno-due decisivo firmato dasu calcio di rigore e. Nella ripresa l’controlla il match ed ilnon riesce a rendersi pericoloso. Nel finale entrano anche Muriel a Ilicic, ma il risultato non cambia ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? GRANDE VITTORIA A VERONA!!! ?? BIG WIN IN VERONA!!! @Plus500 #VeronaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - Atalanta_BC : ?? Tutto pronto a Verona! ?? All set for #VeronaAtalanta! #GoAtalantaGo ???? - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - capuanogio : L'@Atalanta_BC ha messo le marce alte già prima dell'eliminazione dalla #ChampionsLeague. Quella di Verona è la 6°… - Sevenpress : Serie A: l’Atalanta passa a Verona -