Verona-Atalanta 0-2 all’intervallo | reti di Malinovskyi e Zapata

Allo Stadio Bentegodi di Verona si affrontano l'Hellas di Juric e l'Atalanta di Gasperini, nell'anticipo delle 12.30 della 28a giornata del campionato di serie A. Dopo un inizio di match piuttosto bloccato, nella seconda metà della prima frazione è l'Atalanta a prendere in mano il pallino del gioco. Nel giro di un quarto d'ora gli uomini di Gasperini si rendono pericolosi in più di un'occasione: prima con Zapata, fermato da un ottimo recupero di Tameze, e poi con Romero che colpisce di testa su cross di Malinovskyi ma trova pronto Silvestri. La pressione atalantina dà i suoi frutti al 33?: fallo di mano di Dimarco sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Malinovskyi che dagli undici metri non sbaglia e porta avanti la Dea.

