Verona Atalanta 0-0 LIVE: Romero vicino al gol (Di domenica 21 marzo 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Verona e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Bentegodi”, Verona e Atalanta si affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Atalanta 0-0 Fischio d’inizio – si gioca 5? Match bloccato – Serie di batti e ribatti nel cuore dell’area di rigore dell’Hellas Verona dopo un calcio di punizione in favore dell’Atalanta, la difesa di casa si difende bene e si riparte con una nuova rimessa dal fondo. 13? Chance per il Verona – Ha provato la giocata nello stretto Antonin Barak, l’ex Udinese viene però stoppato praticamente subito ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Bentegodi”,si affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 Fischio d’inizio – si gioca 5? Match bloccato – Serie di batti e ribatti nel cuore dell’area di rigore dell’Hellasdopo un calcio di punizione in favore dell’, la difesa di casa si difende bene e si riparte con una nuova rimessa dal fondo. 13? Chance per il– Ha provato la giocata nello stretto Antonin Barak, l’ex Udinese viene però stoppato praticamente subito ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Tutto pronto a Verona! ?? All set for #VeronaAtalanta! #GoAtalantaGo ???? - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - manini_giacomo : Duelli, testate, tutti forti sulle gambe, contrasti e fisicità prorompente. #Tameze a uomo su #Pessina sta impede… - fabrizio09 : #Lovato mi sta ricordando il grande Francesco #Morini, marcatura a uomo su #Zapata in stile anni '70 #verona #atalanta - gilnar76 : Verona Atalanta, sfida tra ex ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -