Venturina, accoltella a morte il padre. "Volevo dormire" (Di domenica 21 marzo 2021) «Volevo dormire». Queste le uniche parole di Francesco Biagi, 28 anni, studente brillante, arrestato per aver ucciso con una coltellata il padre Stefano, 64 anni. La tragedia in un’abitazione di Venturina, annunciata da un’aggressione dello stesso giovane al padre, un anno fa Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 21 marzo 2021) «». Queste le uniche parole di Francesco Biagi, 28 anni, studente brillante, arrestato per aver ucciso con una coltellata ilStefano, 64 anni. La tragedia in un’abitazione di, annunciata da un’aggressione dello stesso giovane al, un anno fa

