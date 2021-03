Vela | prima giornata molto negativa per l’Italia a Lanzarote nell’ultimo evento di qualificazione olimpica per 49er e 49erFX

Advertising

fabiopozzo : @giovannisoldini ci riprova e centra il record Monaco-Porto Cervo Tentativo riuscito con Maserati Multi70 dopo una… - theincipit : Il futuro è delle donne 3: Vivrai di prima persona la storia di un imprenditore che parte solitario su una barca a… - EdoardoScordo : @giorgio_gori @corrierebergamo Beh è giusto...non è mica un professore universitario quasi pensionato, in ottima sa… - NauticaReport : YCPA - Con l’arrivo a Punta Ala si è conclusa la prima regata dell’anno per i Mini 650 - federvela : Qui il link al comunicato completo con le dichiarazioni integrali ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vela prima

Federazione Italiana Vela

Non un buon avvio per le veliste azzurre, tutte in ritardo nellaclassifica con sole due ... 39° per Carlotta Omari (Fiamme Gialle) e Matilda Distefano (Triestina) (17 - 20); 42° per ...1 - 1, 2 - 2, 3 - 3 , questi i parziali che hanno permesso a Luna Rossa di entrare nella storia dellaitaliana come laimbarcazione capace di vincere tre round in una finale di Coppa ...Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 sono arrivati a Porto Cervo, stabilendo il nuovo record dei multiscafi sulla rotta Monaco-Porto Cervo ...GIOVANNI SOLDINI Soldini: record tra Monaco e Porto Cervo redazione. Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 sono arrivati a Porto Cervo alle 9:09 38” di domenica 21 mar ...