Vasco Rossi e l’ammissione pubblica: “Come padre sono…” (Di domenica 21 marzo 2021) Il cantante italiano Vasco Rossi ha parlato pubblicamente del suo modo di essere genitore e del suo rapporto con i figli Vasco Rossi (GettyImages)Se pensiamo ad una rockstar del nostro Paese, il primo nome che ci viene in mente è quello di Vasco Rossi. Fin dall’inizio della sua carriera si è contraddistinto sia per le sue bellissime canzoni che per il suo stile di vita spesso eccessivo. Tanti dei suoi testi sono diventati iconici nel corso degli anni, rimanendo ancora oggi impressi nella mente di tutti i suoi fan. Grazie al suo immenso talento ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il “Premio Tenco” ed il “Nastro d’Argento”. Anche se la sua carriera è stata costellata da innumerevoli successi, la sua prima apparizione al Festival di Sanremo non fu ... Leggi su kronic (Di domenica 21 marzo 2021) Il cantante italianoha parlatomente del suo modo di essere genitore e del suo rapporto con i figli(GettyImages)Se pensiamo ad una rockstar del nostro Paese, il primo nome che ci viene in mente è quello di. Fin dall’inizio della sua carriera si è contraddistinto sia per le sue bellissime canzoni che per il suo stile di vita spesso eccessivo. Tanti dei suoi testi sono diventati iconici nel corso degli anni, rimanendo ancora oggi impressi nella mente di tutti i suoi fan. Grazie al suo immenso talento ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il “Premio Tenco” ed il “Nastro d’Argento”. Anche se la sua carriera è stata costellata da innumerevoli successi, la sua prima apparizione al Festival di Sanremo non fu ...

Advertising

vascorossi : Meglio sbagliare ma con spontaneità, senza finzioni... Ancora oggi mia madre non si capacita che c'è tanta gente c… - radiocalabriafm : Vasco Rossi - Come Nelle Favole - RainbowItalia : #OraInOnda ? Senza Parole ? Vasco Rossi ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su - MassimoSpilabo2 : Guarda 'Vasco Rossi - Sto Pensando A Te' su YouTube - TOSADORIDANIELA : RT @MassimoSpilabo2: Guarda 'Vasco Rossi - Senza Parole' su YouTube -