Vangelo del giorno | Giovanni 12 | 20-33 – Audio e commento Papa Francesco

(Di domenica 21 marzo 2021) Lo spunto deldel21 Marzo 2021, Domenica: “Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”. V Settimana di Quaresima – V Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo12,20-33 In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Quattro anni dopo, nel 2017, don Benoni viene nominato vicedirettore della Caritas di Roma, incarico svolto per un anno che però, dice, ha rappresentato 'una scuoladella vita attraverso ...... tra l'altro, mette in evidenza le ragioni che avevano determinato in Papa Giovanni XXIII prima, e in Papa Paolo VI successivamente, la necessità di affrontare il problemarapporto tra il...Nel quarto Vangelo “vedere” è molto più che vedere con gli occhi del corpo, significa avere un’esperienza personale. E vedere conduce a “credere” e, successivamente, a “dare testimonianza”. Gesù ...Non finisce mai di stupire l’annotazione conclusiva messa in evidenza da questo Vangelo: “Alla vista di ciò che aveva compiuto, molti cedettero in Lui”: molti, dunque non tutti, eppure aveva risuscita ...