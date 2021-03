(Di domenica 21 marzo 2021) La F.1 sta per ripartire, c'è ancora il tempo per gli ultimi scherzi prima di far calare le visiere e alzare la concentrazione. Lo sa bene Danielche nelle ultime ore si è divertito via ...

dinoadduci : Valtteri nudo in sauna, e Ricciardo sfotte: “È nato Bottass”. La Mercedes ride - muffvns : RT @xswagmasta: Nella terza stagione ha avuto più screen time la sauna di Valtteri Bottas nudo che i GP di Imola e Turchia messi insieme.… - xswagmasta : Nella terza stagione ha avuto più screen time la sauna di Valtteri Bottas nudo che i GP di Imola e Turchia messi in… -

Lo sa bene Daniel Ricciardo che nelle ultime ore si è divertito via social, prendendo (letteralmente) per i fondelli Valtteri Bottas. 'Immagino di non essere il primo a dirlo, ma... Non sono del tutto ...' in Scandinavia, ha gareggiato contro Valtteri Bottas, Marcus Ericsson e Kevin Magnussen. Ma nel loro caso, ' nessuno sponsor probabilmente si sognerebbe di chiedere un servizio fotografico di...