(Di domenica 21 marzo 2021) “Mia madre era spaventata ma eravamo attentissimi, mi lasciava da mangiare e scappava via: se lo è preso anche lei, poverina. È stata dura perché ero isolato da tutto. Io, che da quandonato è sempre una festa, perché chiunque incontro mi sorride e mi sembra di portare allegria: misentito un appestato. Un diverso. Credo di aver capito cosa sia la solitudine: non mi era mai successa una cosa del genere”. A una settimana dall’inizio della stagione,si racconta a 360° in una intervista a ‘Repubblica’ parlando dei momenti vissuti quando ha contratto il coronavirus. “La domenica di Le Mans torno qui e vado a mangiare una pizza. Incontro questo ragazzo di Milano, ci conosciamo da tanto. È felice, mi racconta, “perché in città è un inferno ma miappena arrivati i risultati del ...

Advertising

repubblica : Valentino Rossi: 'La malattia mi ha fatto sentire solo. Questo vecchio pilota ora vuole dei figli' - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Il Covid mi ha fatto sentire solo. Ora vorrei un figlio' #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori - HuffPostItalia : Valentino Rossi: 'Il covid mi ha fatto sentire solo. Sono un vecchio pilota, ora vorrei dei figli' - sportal_it : Valentino Rossi punta ad un anno da protagonista - Davide_QV : Esistono i campioni, esistono i fenomeni, esistono gli amati dalle folle... ...e poi esiste, VALENTINO ROSSI ? 46… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

, forse complice un certo periodo di isolamento Covid in cui ha potuto pensarsi lontano da tutti, ora vorrebbe un paio di figli con la fidanzata.ha raccontato di quando ...si racconta a Massimo Calandri di Repubblica poco prima di partire per il Qatar per la prima gara della stagione. Non solo MotoGP, in cui vorrà continuare a correre, anzi: il Dottore ...“Mia madre era spaventata ma eravamo attentissimi, mi lasciava da mangiare e scappava via: se lo è preso anche lei, poverina. È stata dura perché ero isolato da tutto. Io, che da quando sono nato è se ...Nella lunga intervista concessa a La Repubblica, Valentino Rossi ha parlato ovviamente anche della stagione che sta per cominciare. "Yamaha per la squadra ufficiale ha scelto Viñales e Quartararo: li ...