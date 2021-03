Valentino Rossi | “Il Covid mi ha fatto sentire solo Ora? Vorrei un figlio | ma se Francesca Maria Novello tiene al matrimonio va bene”

(Di domenica 21 marzo 2021), 42 anni, è pronto per affrontare il pmo MotoGP, la sua 26esima stagione. Il Motomondiale inizierà domenica 28 marzo, in Qatar, e il numero 46 correrà con il nuovo Team Petronas. Per l’occasionesi è raccontato in una lunga intervista al quotidiano La Repubblica, nella quale ha parlato nondi moto, ma anche della sua esperienza con il coronavirus, contratto a ottobre, e del suo futuro familiare a fianco dell’attuale fidanzata,. L’intervista inizia parlando del vaccino.ha potuto ricevere già la prima dose in Qatar “a inizio mese” quando i piloti erano là per le prove, “grazie all’accordo tra il governo locale i gestori del motomondiale”. Un’opportunità “da privilegiati”, ...

si racconta a Massimo Calandri di Repubblica poco prima di partire per il Qatar per la prima gara della stagione. Non solo MotoGP, in cui vorrà continuare a correre, anzi: il Dottore ...Un'esperienza che non guarda in faccia nessuno, quella del Covid. Il motociclista, pluricampione del mondo, racconta la sua esperienza contro uno degli avversari più forti in carriera, il virus. "È stata dura perché ero isolato da tutto. Io, che da quando sono nato ...Il team Suzuki, campione del mondo MotoGP nel 2020, è l’unico dei dodici partecipanti al mondiale che ha deciso di rimanere in Qatar al completo, compresi i piloti. Questo per minimizzare i rischi di ...Valentino Rossi si racconta a Massimo Calandri di Repubblica poco prima di partire per il Qatar per la prima gara della stagione. Non solo MotoGP, in cui vorrà continuare a correre, anzi: il Dottore r ...