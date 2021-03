Valentino Rossi | ' Il Covid mi ha fatto sentire solo Ora voglio un figlio'

(Di domenica 21 marzo 2021) Il campione di Tavullia si racconta: 'Credo di aver capito cosa sia la solitudine: non mi era mai successa una cosa del genere'. E pensa a mettere su famiglia: 'È un po' che ci penso, credo di avere ...

L'avvicinamento a Fiorentina - Milan e Roma - Napoli, la polemica tra l'Inter e le nazionali, l'infortunio di LeBron James e la voglia di paternità di. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della giornata. E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Calcio: tutte le notizie Gasport 21 marzo - 12:16Il campione di Tavullia si racconta: 'Credo di aver capito cosa sia la solitudine: non mi era mai successa una cosa del genere'. E pensa a mettere su famiglia: 'È un po' che ci penso, credo di avere ...Tensioni, solitudine, ma anche tempo per pensare alla propria vita. Questo è stato il calvario Covid-19 di Valentino Rossi.Valentino Rossi: «Scudetto Inter? Sì, ma soffro il passato juventino di Conte». Così il motociclista tifoso nerazzurro ...