Valentino Rossi | ' Con il Covid mi sono sentito un appestato | mi sono vaccinato ed è importante lo facciano tutti'

(Di domenica 21 marzo 2021) Un'esperienza che non guarda in faccia nessuno, quella del. Il motociclista, pluricampione del mondo, racconta la sua esperienza contro uno degli avversari più forti in carriera, ...

Un'esperienza che non guarda in faccia nessuno, quella del Covid. Il motociclista, pluricampione del mondo, racconta la sua esperienza contro uno degli avversari più forti in carriera, il virus. "È stata dura perché ero isolato da tutto. Io, che da quando sono nato ...Non è ancora il momento di programmare il proprio futuro a lungo termine, maqualche idea ce l'ha eccome. Il Dottore è concentrato sulla nuova stagione con Petronas che inizierà domenica prossima, ma ha già chiaro cosa fare negli anni a venire. Innanzitutto, il ...Valentino Rossi è pronto ad affrontare la stagione 2021, che lo vedrà con i colori del team Petronas per un anno, ma non esclude di continuare. Oltre la pista, il Dottore trova spazio per ...Credo di aver capito cosa sia la solitudine: non mi era mai successa una cosa del genere". Valentino Rossi, nell'intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato di tutto, partendo dalla brutta ...