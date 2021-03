Valencia-Granada CF: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gonçalo Guedes accompagna Maxi Gomez (Di domenica 21 marzo 2021) Con una discreta dose di sofferenza ma il Granada ha centrato l’obiettivo tanto sognato: gli andalusi hanno perso 2-1 col Molde ma grazie al gol di Roberto Soldado sono riusciti a centrare i quarti di finale, dove troveranno un gigante europeo come lo United. Gli uomini di Diego Martinez, dunque, potrebbero essere un po’ svuotati InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 21 marzo 2021) Con una discreta dose di sofferenza ma ilha centrato l’obiettivo tanto sognato: gli andalusi hanno perso 2-1 col Molde ma grazie al gol di Roberto Soldado sono riusciti a centrare i quarti di finale, dove troveranno un gigante europeo come lo United. Gli uomini di Diego Martinez, dunque, potrebbero essere un po’ svuotati InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

kggfgdr34 : @pasajofficial_ freiburg-ausburg Brest-angers Juventus-benevento Sampdoria-torino Udinese-lazio Valencia-granada 18… - sportli26181512 : Liga: alle 14 LIVE Getafe-Elche, poi Valencia e Granada. In serata l'Atletico e il big match Real Sociedad-Barcello… - MightyTips : ????Serie A. Sampdoria vs Torino - - zazoomblog : Valencia-Granada CF (domenica H 16.15): formazioni quote pronostici. Pipistrelli favoriti sugli andalusi -… - infobetting : Valencia-Granada CF (domenica H 16.15): formazioni, quote, pronostici. -