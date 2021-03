Vaia Spallanzani | ' Testeremo lo Sputnik e verificheremo l' efficacia di una vaccinazione mista'

(Di domenica 21 marzo 2021) Sì alla cooperazione sanitaria senza fare calcoli geopolitici che non competono ai medici e ai ricercatori. "Abbiamo ricevuto i colleghi cinesi russi e siamo aperti a scambiare con i cubani - e lo ...

... tra 15 giorni scienziati del Gamaleya verranno a Roma, firmeranno un accordo di riservatezza con loe scambieranno i dati raccolti. outstream "Gamaleya - spiega- ci invierà ...A spiegarlo è Francesco, direttore sanitario e generale dell'Istituto nazionale per le malattie infettivein un'intervista a 'Repubblica'. 'Abbiamo ricevuto i colleghi cinesi russi e ...Il direttore sanitario e generale dell'Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma: "Testeremo l'efficacia protettiva di Sputinik contro le varianti inglese, sudafricana e brasiliana e inoltr ...Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, ha parlato di un nuovo esperimento che coinvolge anche il vaccino italiano anti Covid per capire se sia possibile iniettare ...