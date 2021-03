Vaccino Sputnik sperimentato allo Spallanzani, Vaia: 'Vogliamo capire se ferma le varianti' (Di domenica 21 marzo 2021) 'Il Vaccino deve essere sicuro ed efficace, non importa dove viene prodotto. La scienza deve essere neutra. Per questo, esclusivamente attraverso i canali diplomatici, ci siamo messi in contatto con ... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) 'Ildeve essere sicuro ed efficace, non importa dove viene prodotto. La scienza deve essere neutra. Per questo, esclusivamente attraverso i canali diplomatici, ci siamo messi in contatto con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia un accordo con l'ospedale Spallanzani per sperimentare… - Corriere : A San Marino fra i pionieri del vaccino Sputnik: «Ci fidiamo» - tg2rai : In attesa dell'autorizzazione dell'Ema, partirà all'Istituto #Spallanzani di #Roma una sperimentazione scientifica… - ariele0916 : RT @Michele_Arnese: San Marino è libero di fare acquisti in qualunque dispensa farmaceutica del pianeta e, in febbraio, ha stipulato con il… - FartFromAmerika : RT @Michele_Arnese: San Marino è libero di fare acquisti in qualunque dispensa farmaceutica del pianeta e, in febbraio, ha stipulato con il… -