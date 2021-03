Vaccino Sputnik in Italia, Vaia: “Test anche per richiami misti” (Di domenica 21 marzo 2021) Vaccino Sputnik in sperimentazione allo Spallanzani, che oltre a Testarne l’efficacia contro le varianti, progetta anche una “nuova fase di ricerca” insieme ad altri vaccini per verificare la “potenziale efficacia di una strategia di vaccinazione mista”. A spiegarlo è Francesco Vaia, direttore sanitario e generale dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani in un’intervista a ‘Repubblica’. “Abbiamo ricevuto i colleghi cinesi russi e siamo aperti a scambiare con i cubani – e lo facciamo in modo indipendente dai risultati di Ema e di Aifa. Il nostro è un discorso scientifico”, sottolinea ancora Vaia. Dopo il primo incontro del mese scorso, tra 15 giorni scienziati del Gamaleya verranno a Roma, firmeranno un accordo di riservatezza con lo Spallanzani e scambieranno i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021)in sperimentazione allo Spallanzani, che oltre aarne l’efficacia contro le varianti, progettauna “nuova fase di ricerca” insieme ad altri vaccini per verificare la “potenziale efficacia di una strategia di vaccinazione mista”. A spiegarlo è Francesco, direttore sanitario e generale dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani in un’intervista a ‘Repubblica’. “Abbiamo ricevuto i colleghi cinesi russi e siamo aperti a scambiare con i cubani – e lo facciamo in modo indipendente dai risultati di Ema e di Aifa. Il nostro è un discorso scientifico”, sottolinea ancora. Dopo il primo incontro del mese scorso, tra 15 giorni scienziati del Gamaleya verranno a Roma, firmeranno un accordo di riservatezza con lo Spallanzani e scambieranno i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia un accordo con l'ospedale Spallanzani per sperimentare… - Corriere : A San Marino fra i pionieri del vaccino Sputnik: «Ci fidiamo» - tg2rai : In attesa dell'autorizzazione dell'Ema, partirà all'Istituto #Spallanzani di #Roma una sperimentazione scientifica… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Mosca pessimista sul vaccino Sputnik V in Europa: “tempi lunghi per l’approvazione da parte dell’Ema” - ary_anna : @SereDomenici @Adnkronos Be', no: lo Sputnik non è un vaccino mRNA. Dovrebbe essere a virus inattivato. -