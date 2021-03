Vaccino, lo Spallanzani di Roma pronto a testare lo Sputnik (Di domenica 21 marzo 2021) Vaccino Sputnik, lo Spallanzani di Roma pronto a testare le dose provenienti dalla Russia. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium (Photo by Carolina Cabral/Getty Images)Importanti novità sul fronte vaccini in Italia. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium ha ammesso che all’Istituto Spallanzani di Roma presto verranno testate le prime dosi del Vaccino Sputnik. Queste nel dettaglio le sue parole: “Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l’istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il Vaccino ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 marzo 2021), lodile dose provenienti dalla Russia. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium (Photo by Carolina Cabral/Getty Images)Importanti novità sul fronte vaccini in Italia. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium ha ammesso che all’Istitutodipresto verranno testate le prime dosi del. Queste nel dettaglio le sue parole: “Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l’istitutoper una sperimentazione in forma scientifica con il...

