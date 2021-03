Vaccino, le somministrazioni rallentano: «Viaggiamo al 50%». Le Regioni: poche fiale (Di lunedì 22 marzo 2021) Il piano vaccinale prevede che oggi in Italia si eseguano 300mila iniezioni al giorno. La realtà è molto differente. Viaggiamo a 170-175mila inoculazioni ogni 24 ore. E ieri è... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 marzo 2021) Il piano vaccinale prevede che oggi in Italia si eseguano 300mila iniezioni al giorno. La realtà è molto differente.a 170-175mila inoculazioni ogni 24 ore. E ieri è...

you_trend : ? #Coronavirus, variazione dosi di vaccino somministrate rispetto alle 17 di ieri: +231649 Media settimanale delle… - tpi : Politica vs Scienza. Come il controverso stop della Germania alle somministrazioni del vaccino #AstraZeneca ha fini… - regionepiemonte : Riprese regolarmente in #Piemonte le somministrazioni di vaccino #AstraZeneca dopo la sospensione del lotto del qua… - infoitsalute : Vaccino Lazio, per le somministrazioni dai medici di base controlli contro i furbetti delle dosi - Notiziedi_it : Vaccino, Rezza: “Sospensione Astrazeneca controproducente ma necessaria”. Oggi ripartono le somministrazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino somministrazioni Simone Pierini Il progetto iniziale del governo prevedeva di vaccinare tutti ... molte persone in Italia hanno ricevuto il vaccino prima di chi ne aveva realmente bisogno. Se da ... Come somministrazioni della prima dose ci sono le più efficienti: le due province autonome di Bolzano ...

Vaccini Covid, il governo alle regioni: pronti ad aiutare chi è più indietro Certo, difficilmente questa settimana saranno superate le 200 mila somministrazioni al giorno, ... i primi effetti sugli operatori sanitari e ospiti delle RSA Vaccino Covid dal medico di base: le ...

Vaccino, le somministrazioni rallentano: «Viaggiamo al 50%». Le Regioni: poche fiale ilmessaggero.it Vaccino, Draghi incalza i governatori: «C'è chi non utilizza le dosi» Un solo punto all’ordine del giorno del vertice: rendere omogenee e più rapidi su tutto il territorio nazionale le somministrazioni dei vaccini. Il quadro fornito al premier è infatti «disarmante».

Pochi vaccini agli over 80, la sconfitta della Toscana L’ultimo posto tra le Regioni per dosi di vaccino somministrate agli ultraottantenni, il penultimo, solo la Sardegna ha fatto di peggio, per il totale degli anziani immunizzati: le cifre della debacle ...

