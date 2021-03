Vaccino, le somministrazioni rallentano: «Viaggiamo al 50%». Le Regioni: poche fiale (Di lunedì 22 marzo 2021) Il piano vaccinale prevede che oggi in Italia si eseguano 300mila iniezioni al giorno. La realtà è molto differente. Viaggiamo a 170-175mila inoculazioni ogni 24 ore. E ieri è... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 marzo 2021) Il piano vaccinale prevede che oggi in Italia si eseguano 300mila iniezioni al giorno. La realtà è molto differente.a 170-175mila inoculazioni ogni 24 ore. E ieri è...

Advertising

MinisteroSalute : #AIFA ha sospeso temporaneamente il #vaccinocovid di #AstraZeneca. Il Prof. Rezza: 'Sospensione a scopo cautelativo… - sbonaccini : Via libera dell'EMA al vaccino #AstraZeneca. Da domani 19 marzo alle ore 15 riprendono regolarmente le somministraz… - RegioneLazio : “Domani alle ore 15, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, riprenderanno regolarmente nel Lazi… - enricobbbb : @EugenioGiani Ma ve le ricordate le classifiche di @EugenioGiani che si vantava per le somministrazioni del vaccino in Toscana? - MaxRibaudo : C'è un'immagine distorta. Essere la quart'ultima regione in Italia per somministrazioni di vaccino per disponibili… -