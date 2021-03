Vaccino Covid: obiettivo 500mila dosi al giorno. Seconde case, quali Regioni chiudono per Pasqua (Di domenica 21 marzo 2021) Campagna vaccinale anti Covid: ora si deve correre. Con il decreto legge Sostegni si mettono in campo 150mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, oltre a 19mila farmacie dove vaccinarsi, e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere. Le dosi del Vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile. In quel periodo l’obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno, ha riferito il commissario all’emergenza Figliuolo. Con la Pasqua scatta la corsa alle Seconde case Ma intanto la corsa alle Seconde case per Pasqua, quando tutta l’Italia sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile, preoccupa le Regioni. E i ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 marzo 2021) Campagna vaccinale anti: ora si deve correre. Con il decreto legge Sostegni si mettono in campo 150mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, oltre a 19mila farmacie dove vaccinarsi, e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere. LedelJohnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile. In quel periodo l’fissato è la somministrazione dial, ha riferito il commissario all’emergenza Figliuolo. Con lascatta la corsa alleMa intanto la corsa alleper, quando tutta l’Italia sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile, preoccupa le. E i ...

