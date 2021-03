Vaccino Covid, l’immunologo Mantovani: “Unica dose per chi è stato malato a 3 mesi di distanza o entro i 6 mesi” (Di domenica 21 marzo 2021) Anche chi ha già avuto il Covid (infezione confermata da test molecolare), indipendentemente se sintomatico o meno, dovrebbe essere vaccinato. Questa è l’indicazione che emerge dal documento congiunto Inail-Istituto superiore della sanità-Agenzia italiana del farmaco -ministero della Salute. Per questi soggetti “è possibile considerare la somministrazione di un’Unica dose purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dall’infezione ed entro i 6 mesi dalla stessa“. La questione centrale è come capire se una persona è guarita dopo aver avuto la malattia asintomatica? Abbiamo chiesto al massimo esperto di Immunologia in Italia e il più ascoltato a livello internazionale, il direttore scientifico dell’Humanitas Alberto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Anche chi ha già avuto il(infezione confermata da test molecolare), indipendentemente se sintomatico o meno, dovrebbe essere vaccinato. Questa è l’indicazione che emerge dal documento congiunto Inail-Istituto superiore della sanità-Agenzia italiana del farmaco -ministero della Salute. Per questi soggetti “è possibile considerare la somministrazione di un’purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3didall’infezione edi 6dalla stessa“. La questione centrale è come capire se una persona è guarita dopo aver avuto la malattia asintomatica? Abbiamo chiesto al massimo esperto di Immunologia in Italia e il più ascoltato a livello internazionale, il direttore scientifico dell’Humanitas Alberto ...

