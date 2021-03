Vaccino Covid Italia, obiettivo 500mila dosi al giorno (Di domenica 21 marzo 2021) Lo stop di quattro giorni per il Vaccino AstraZeneca in Italia ha segnato una battuta d’arresto nella campagna di vaccinazione in corso nel Paese, ma l’obiettivo, ha spiegato ieri il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, resta quello di “raggiungere le 500mila vaccinazioni al giorno dalla terza settimana di aprile”. Perché già da venerdì scorso, dopo il via libera di Ema e Aifa al prodotto anglosvedese, “stiamo recuperando e ora ci sarà una forte accelerazione”. E si punta ad arrivare all’80% di immunizzati “entro fine settembre”. “Per gli arrivi dei vaccini ci siamo – ha sottolineato ancora il commissario – ed è confermato l’arrivo per fine mese di 7 milioni di vaccini a fronte dei 6 milioni e mezzo circa di febbraio e gennaio. Quindi c’è una ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Lo stop di quattro giorni per ilAstraZeneca inha segnato una battuta d’arresto nella campagna di vaccinazione in corso nel Paese, ma l’, ha spiegato ieri il commissario straordinario per l’emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo, resta quello di “raggiungere levaccinazioni aldalla terza settimana di aprile”. Perché già da venerdì scorso, dopo il via libera di Ema e Aifa al prodotto anglosvedese, “stiamo recuperando e ora ci sarà una forte accelerazione”. E si punta ad arrivare all’80% di immunizzati “entro fine settembre”. “Per gli arrivi dei vaccini ci siamo – ha sottolineato ancora il commissario – ed è confermato l’arrivo per fine mese di 7 milioni di vaccini a fronte dei 6 milioni e mezzo circa di febbraio e gennaio. Quindi c’è una ...

Advertising

antoguerrera : ???????? È ufficiale: oltre METÀ della popolazione adulta residente in Regno Unito ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid ???????? - Affaritaliani : 'Non si vaccina mai durante una epidemia. Perché il virus reagirà mutando...' #20marzo #COVID19… - SkyTG24 : Il commissario per l'emergenza #Covid #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile #Curcio si sono vaccinati oggi c… - RaiNews : 'Servirà ancora qualche giorno per capire come va, ma gli italiani sono consapevoli che il vaccino è l'arma più eff… - sovranista375 : RT @MinervaMcGrani1: Invece di trovare le cure adeguate contro il covid, trovano un farmaco per curare gli effetti del vaccino contro il co… -