Vaccino Covid, così le piante potrebbero aiutare la produzione. La biotecnologa: “Basterebbe una serra di 12.500 metri quadri” (Di domenica 21 marzo 2021) Con le piante possiamo produrre il Vaccino. È l’ipotesi di ricercatori di Enea, delle Università di Verona e Viterbo, Cnr e Iss che hanno pubblicato – a metà dicembre 2020 – sulla rivista scientifica internazionale Frontiers in Plant Science uno studio dal titolo Plant Molecular Farming as a Strategy Against Covid-19 – The Italian Perspective. Produrre farmaci usando le piante è quasi una novità a livello mondiale, ma la situazione di emergenza dovuta al Covid-19 rende necessario affiancare ai sistemi tradizionali questa soluzione. “Potremmo ottenere le dosi di Vaccino anti-Covid necessarie a soddisfare le esigenze del piano di vaccinazione nazionale in modo rapido, efficace e a costi contenuti”, spiega Chiara Lico, biotecnologa Enea. Non solo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Con lepossiamo produrre il. È l’ipotesi di ricercatori di Enea, delle Università di Verona e Viterbo, Cnr e Iss che hanno pubblicato – a metà dicembre 2020 – sulla rivista scientifica internazionale Frontiers in Plant Science uno studio dal titolo Plant Molecular Farming as a Strategy Against-19 – The Italian Perspective. Produrre farmaci usando leè quasi una novità a livello mondiale, ma la situazione di emergenza dovuta al-19 rende necessario affiancare ai sistemi tradizionali questa soluzione. “Potremmo ottenere le dosi dianti-necessarie a soddisfare le esigenze del piano di vaccinazione nazionale in modo rapido, efficace e a costi contenuti”, spiega Chiara Lico,Enea. Non solo il ...

