Vaccino Covid, Carofiglio: “Io volontario per quello italiano” (Di domenica 21 marzo 2021) Vaccino italiano ReiThera, lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio racconta così, in un’intervista a ‘Repubblica’, la sua esperienza da volontario per la sperimentazione. “Sono arrivato nell’ospedale di Caserta, nel reparto diretto dal professor Paolo Maggi, in mattinata: ho fatto le analisi, il tampone. E poi hanno provveduto all’inoculazione. Mezz’ora di osservazione e via. Eravamo in cinque. E tutti molto fiduciosi e motivati. Speriamo, nel nostro piccolo, di fare qualcosa di utile”, spiega. Carofiglio è tra i 900 volontari che stanno partecipando alla sperimentazione e non sa se è tra chi ha ricevuto il placebo o il farmaco: “Eravamo divisi in tre gruppi. A uno, ma non sappiamo a chi, non è capitato il farmaco. Spero non a me”, dice sorridendo. Quanto alla campagna vaccinale, Carofliglio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021)ReiThera, lo scrittore ed ex magistrato Gianricoracconta così, in un’intervista a ‘Repubblica’, la sua esperienza daper la sperimentazione. “Sono arrivato nell’ospedale di Caserta, nel reparto diretto dal professor Paolo Maggi, in mattinata: ho fatto le analisi, il tampone. E poi hanno provveduto all’inoculazione. Mezz’ora di osservazione e via. Eravamo in cinque. E tutti molto fiduciosi e motivati. Speriamo, nel nostro piccolo, di fare qualcosa di utile”, spiega.è tra i 900 volontari che stanno partecipando alla sperimentazione e non sa se è tra chi ha ricevuto il placebo o il farmaco: “Eravamo divisi in tre gruppi. A uno, ma non sappiamo a chi, non è capitato il farmaco. Spero non a me”, dice sorridendo. Quanto alla campagna vaccinale, Carofliglio ...

Advertising

antoguerrera : ???????? È ufficiale: oltre METÀ della popolazione adulta residente in Regno Unito ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid ???????? - Affaritaliani : 'Non si vaccina mai durante una epidemia. Perché il virus reagirà mutando...' #20marzo #COVID19… - SkyTG24 : Il commissario per l'emergenza #Covid #Figliuolo e il Capo della Protezione Civile #Curcio si sono vaccinati oggi c… - giacomomonnanni : @EugenioGiani L'articolo su @Corriere ricorda al Presidente @EugenioGiani il gravissimo ritardo nella somministrazi… - Nadia_hopppe1 : RT @MinervaMcGrani1: Invece di trovare le cure adeguate contro il covid, trovano un farmaco per curare gli effetti del vaccino contro il co… -