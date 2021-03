Vaccino AstraZeneca, a Napoli non si presenta il 60% dei convocati (Di domenica 21 marzo 2021) Bassa l'affluenza nel centro vaccinale della Stazione Marittima di Napoli per i convocati della categoria personale scolastico e universitario, alla quale è destinato il Vaccino AstraZeneca. Oggi si sono presentati in 339 su 840 convocati (il 40,36%): dei 339 presenti, in 312 hanno ricevuto una dose di Vaccino AstraZeneca, agli altri 27 è stato somministrato il Vaccino Pfizer per patologie incompatibili con AstraZeneca. Sempre oggi, sono stati poco più della metà i convocati delle forze dell'ordine che si sono presentati per il Vaccino, 138 su 264 (52,27%); 115 le dosi AstraZeneca somministrate, 23 i vaccini Pfizer, anche in questo caso per patologie ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Bassa l'affluenza nel centro vaccinale della Stazione Marittima diper idella categoria personale scolastico e universitario, alla quale è destinato il. Oggi si sonoti in 339 su 840(il 40,36%): dei 339 presenti, in 312 hanno ricevuto una dose di, agli altri 27 è stato somministrato ilPfizer per patologie incompatibili con. Sempre oggi, sono stati poco più della metà idelle forze dell'ordine che si sonoti per il, 138 su 264 (52,27%); 115 le dosisomministrate, 23 i vaccini Pfizer, anche in questo caso per patologie ...

