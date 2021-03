Vaccini, un’altra giornata di caos in Lombardia. Salvini mette nel mirino Aria, la società voluta dal «suo» assessore (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo l’ennesimo disservizio nelle prenotazioni dei Vaccini anti-Covid, che ha visto presentarsi in mattinata solo 58 persone per circa 600 dosi disponibili nell’hub di Cremona, la società che gestisce le prenotazioni della Regione, Aria Lombardia, è finita nel mirino non solo degli amministratori regionali, ma anche del leader leghista Matteo Salvini che, a seguito dei ripetuti disguidi, ha assicurato: «Chi ha sbagliato pagherà». E a pagare sarà con tutte le probabilità proprio l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, nata nel luglio 2019 dalla fusione di tre società regionali: Arca (Centrale Acquisti regionale), Lispa (Lombardia Informatica) e Ilspa (Infrastrutture Lombarde). Una fusione gestita dal leghista Davide Caparini, ingegnere ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo l’ennesimo disservizio nelle prenotazioni deianti-Covid, che ha visto presentarsi in mattinata solo 58 persone per circa 600 dosi disponibili nell’hub di Cremona, lache gestisce le prenotazioni della Regione,, è finita nelnon solo degli amministratori regionali, ma anche del leader leghista Matteoche, a seguito dei ripetuti disguidi, ha assicurato: «Chi ha sbagliato pagherà». E a pagare sarà con tutte le probabilità proprio l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, nata nel luglio 2019 dalla fusione di treregionali: Arca (Centrale Acquisti regionale), Lispa (Informatica) e Ilspa (Infrastrutture Lombarde). Una fusione gestita dal leghista Davide Caparini, ingegnere ...

