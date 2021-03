Vaccini, solo il 15% degli over 80 ha ricevuto la doppia dose. La scadenza nazionale era fissata a fine marzo (Di domenica 21 marzo 2021) La Fase 1 della campagna vaccinale doveva concludersi dopo il primo trimestre del 2021, e invece l’obiettivo è tutt’altro che all’orizzonte. Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la doppia somministrazione del vaccino sono appena il 14,7%, e quelli che hanno ricevuto almeno la prima dose non sono nemmeno un terzo del totale, il 28,2%. L’Italia si trova così a fronteggiare la terza ondata dell’epidemia di Coronavirus senza aver messo al sicuro la fascia di popolazione più a rischio. L’unica nota positiva riguarda le Rsa dove, pur con una certa lentezza, si è arrivati all’89,1% delle coperture. Inizialmente l’idea, annunciata dal ministro Roberto Speranza quando è cominciata la campagna, era quella di chiudere il capitolo over 80 entro fine febbraio. Poi, dopo i ritardi sulle ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) La Fase 1 della campagna vaccinale doveva concludersi dopo il primo trimestre del 2021, e invece l’obiettivo è tutt’altro che all’orizzonte. Gli ultraottantenni che hannolasomministrazione del vaccino sono appena il 14,7%, e quelli che hannoalmeno la primanon sono nemmeno un terzo del totale, il 28,2%. L’Italia si trova così a fronteggiare la terza ondata dell’epidemia di Coronavirus senza aver messo al sicuro la fascia di popolazione più a rischio. L’unica nota positiva riguarda le Rsa dove, pur con una certa lentezza, si è arrivati all’89,1% delle coperture. Inizialmente l’idea, annunciata dal ministro Roberto Speranza quando è cominciata la campagna, era quella di chiudere il capitolo80 entrofebbraio. Poi, dopo i ritardi sulle ...

