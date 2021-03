Vaccini, si deve tornare a correre. Obiettivo: 500 mila dosi al giorno (Di domenica 21 marzo 2021) 'I cittadini hanno capito che il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro il coronavirus', dice il ministro della Salute Roberto Speranza. Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 marzo 2021) 'I cittadini hanno capito che il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro il coronavirus', dice il ministro della Salute Roberto Speranza.

