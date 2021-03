Vaccini, la prossima settimana non più di 200mila dosi al giorno (Di domenica 21 marzo 2021) Sarà di poco superiore ai 200mila al giorno, la prossima settimana, la media massima delle somministrazioni dei Vaccini in Italia. Il calcolo, da una verifica con il commissario Figliuolo, è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) Sarà di poco superiore aial, la, la media massima delle somministrazioni deiin Italia. Il calcolo, da una verifica con il commissario Figliuolo, è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini prossima Vaccini: la prossima settimana non oltre 200mila dosi a giorno E' di poco superiore ai 200mila al giorno la media massima delle somministrazioni del vaccini in Italia la prossima settimana. Il calcolo - che emerge anche da una verifica fatta con il Commissaro per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo - è stato eseguito in base alla disponibilità ...

Vaccini: la prossima settimana non oltre 200mila dosi a giorno - Salute & Benessere Agenzia ANSA SPERANZA “INVESTIRE SUL SSN”/ “Vaccino AstraZeneca? Risposta incoraggiante” Il Ministro della Salute Roberto Speranza interviene a Domenica In per fare il punto della situazione sull'emergenza e sui vaccini dopo il caos AstraZeneca.

