Vaccini in farmacia, ok dal Decreto Sostegni: quando si potrà fare e come funzionerà (Di domenica 21 marzo 2021) Tra i punti approvati nel Decreto Sostegni presentato dal Governo Draghi venerdì sera, c’è anche la possibilità che i Vaccini contro il Covid-19 vengano somministrati in farmacia, dove già è possibile fare test sierologici e tamponi rapidi. Lo prevede una norma, ma perchè entri in vigore, ha specificato il Ministro Speranza, ci vorrà del tempo, delle dosi e una adeguata preparazione. Parere positivo dalle associazioni di settore: con l’ok, aumenteranno le forze in campo per la campagna vaccinale. Vaccini in farmacia: cosa dice la norma Non solo aiuti e liquidità per imprese e lavoratori, il Decreto Sostegni che ha stanziato 32 miliardi si è concentrato anche sulla fondamentale corsa alla vaccinazione nazionale. L’obiettivo del ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 marzo 2021) Tra i punti approvati nelpresentato dal Governo Draghi venerdì sera, c’è anche la possibilità che icontro il Covid-19 vengano somministrati in, dove già è possibiletest sierologici e tamponi rapidi. Lo prevede una norma, ma perchè entri in vigore, ha specificato il Ministro Speranza, ci vorrà del tempo, delle dosi e una adeguata preparazione. Parere positivo dalle associazioni di settore: con l’ok, aumenteranno le forze in campo per la campagna vaccinale.in: cosa dice la norma Non solo aiuti e liquidità per imprese e lavoratori, ilche ha stanziato 32 miliardi si è concentrato anche sulla fondamentale corsa alla vaccinazione nazionale. L’obiettivo del ...

