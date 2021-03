Vaccini, Gran Bretagna: record di inoculazioni, 873.784 in 24 ore. L’Italia ne farà in media 200mila al giorno anche la prossima settimana (Di domenica 21 marzo 2021) Il Regno Unito stabilisce il terzo record consecutivo di vaccinazioni anti-Covid giornaliere: sabato sono state somministrate 873.784 dosi, come ha comunicato su Twitter il ministro Nadhim Zahawi, che si occupa della campagna. In Italia, invece, la soglia delle somministrazioni non potrà andare oltre le 200mila al giorno anche la prossima settimana: non ci sono abbastanza fiale per correre di più. In attesa del siero di Johnson&Johnson – che però arriverà solo dalla terza settimana di aprile – si tenta risalita con l’arrivo di oltre 333mila dosi di Moderna e i nuovi stock di Pfizer previsti, mentre mercoledì prossimo ne arriveranno altre 279mila da AstraZeneca. I numeri dei carichi giunti finora sono però ancora troppo bassi rispetto all’aggiornamento delle cifre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Il Regno Unito stabilisce il terzoconsecutivo di vaccinazioni anti-Covid giornaliere: sabato sono state somministrate 873.784 dosi, come ha comunicato su Twitter il ministro Nadhim Zahawi, che si occupa della campagna. In Italia, invece, la soglia delle somministrazioni non potrà andare oltre lealla: non ci sono abbastanza fiale per correre di più. In attesa del siero di Johnson&Johnson – che però arriverà solo dalla terzadi aprile – si tenta risalita con l’arrivo di oltre 333mila dosi di Moderna e i nuovi stock di Pfizer previsti, mentre mercoledì prossimo ne arriveranno altre 279mila da AstraZeneca. I numeri dei carichi giunti finora sono però ancora troppo bassi rispetto all’aggiornamento delle cifre ...

Advertising

CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - ladyonorato : Caos vaccini, cosa dicono i dati inglesi: 227 morti dopo Pfizer, 275 dopo AstraZeneca – Il Tempo - magogeppe : RT @icebergfinanza: Vaccini colabrodo ... Altra tegola su AstraZeneca in Gran Bretagna. Per giorni dopo il vaccino ci si contagia di più ht… - ECeccherini : RT @CottarelliCPI: La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° posto n… - Agashi15295927 : RT @CottarelliCPI: La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° posto n… -