Vaccini Covid, il governo alle regioni: pronti ad aiutare chi è più indietro (Di lunedì 22 marzo 2021) Disponibili le task force di Protezione civile e Difesa in caso di richiesta da parte dei governatori. Ma resta il problema delle dosi: questa settimana non si supereranno le 200 mila somministrazioni al giorno, lontani dall’obiettivo di mezzo milione Leggi su corriere (Di lunedì 22 marzo 2021) Disponibili le task force di Protezione civile e Difesa in caso di richiesta da parte dei governatori. Ma resta il problema delle dosi: questa settimana non si supereranno le 200 mila somministrazioni al giorno, lontani dall’obiettivo di mezzo milione

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - isabfont : RT @Corriere: Vaccini, il caso degli over 80: solo il 15% ha ricevuto le due dosi - ACCEDIALSITO : COVID, DA LONDRA A VIENNA MARCE ANTI-LOCKDOWN IN TUTTA EUROPA: 'È UNA DITTATURA' #vaccini #noneladurso #NonelArena… -