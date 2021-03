Vaccini, altri disagi a Cremona: Aria Lombardia convoca 58 persone per 600 dosi | L'ira della Moratti: 'Incapaci' (Di domenica 21 marzo 2021) commenta Ancora disagi a Cremona nell'hub vaccinale in Fiera, rimasto semi - deserto per il secondo giorno consecutivo per errori nella convocazione da parte della Regione. La società del Pirellone, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) commenta Ancoranell'hub vaccinale in Fiera, rimasto semi - deserto per il secondo giorno consecutivo per errori nellazione da parteRegione. La società del Pirellone, ...

