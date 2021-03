Vaccini agli anziani, il traguardo slitta di mese in mese: appena il 15% di loro ha fatto le due dosi (Di domenica 21 marzo 2021) Vaccini agli anziani, il traguardo slitta di mese in mese: appena il 15% di loro ha fatto le 2 dosi. O meglio: Come riporta tra gli altri il Corriere della sera, «appena il 14,7% degli ultra 80enni è immunizzato al completo, il 28,2% si trova a metà del percorso, col primo inoculo. In pratica meno della metà della popolazione più in avanti con gli anni, a più alto rischio di ricovero e di morte (4.442.000) ha avuto l’iniezione. Quasi ultimata invece la fase nelle Rsa dove moltissimi sono stati protetti: l’89,1% degli ospiti (507.912)». Insomma, dopo lo stop di Astrazeneca la campagna vaccinale prova a ripartire, ma procede a rilento. La media nazionale ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 marzo 2021), ildiinil 15% dihale 2. O meglio: Come riporta tra gli altri il Corriere della sera, «il 14,7% degli ultra 80enni è immunizzato al completo, il 28,2% si trova a metà del percorso, col primo inoculo. In pratica meno della metà della popolazione più in avanti con gli anni, a più alto rischio di ricovero e di morte (4.442.000) ha avuto l’iniezione. Quasi ultimata invece la fase nelle Rsa dove moltissimi sono stati protetti: l’89,1% degli ospiti (507.912)». Insomma, dopo lo stop di Astrazeneca la campagna vaccinale prova a ripartire, ma procede a rilento. La media nazionale ...

