Vaccini, a Napoli calo di Astrazeneca: si presenta solo il 40% del personale scolastico (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Netto calo dell'affluenza alla vaccinazione Astrazeneca a Napoli al secondo giorno di ripresa delle dosi. Dai dati dell'Asl Napoli 1 emerge che alla Stazione Marittima in mattinata erano stati convocati 840 cittadini del personale scolastico e universitario, ma si sono presentati solo 339, il 40,36%, mentre gli assenti sono stati 501. Ieri, nella prima giornata, si era presentato il 64,61% dei convocati. Ai presenti sono stati somministrati 312 dosi di Astrazeneca e 27 di Pfizer per coloro che avevano patologie incompatibili con Astrazeneca. Nel pomeriggio, sempre all'hub vaccinale della Stazione marittima, toccava alle forze dell'ordine e vigili del ...

