Vaccini a Cremona | disponibili 600 dosi ma gli addetti lombardi convocano solo 58 persone

Leggi su webzeta

(Di domenica 21 marzo 2021) Sostituzione ina della struttura addetta alle convocazioni Oggi come ieri sono continuati i problemi per le vaccinazioni ina, zona. La vice Presidente della Regionea Letizia Moratti ha accusato la società che gestisce le convocazioni di essere la resposabile del caos: 58convocate a fronte di 600di vaccino pronte per essere utilizzate. Questa sera i telespettatori, rispettivamente del Tg3 e di Mediaset Canale 4, hanno constatato che due anziane signore ultracentenarie, rispettivamente di anni 105 e 101 , sono state vaccinate oggi; non ho capito o non sono state indicate le Regoni di appartenenza. Tutto questo non doveva accadere trattandi soggetti molto fragili che dovevano essere tra le prime ad ...