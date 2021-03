Vaccini a Cremona: disponibili 600 dosi ma gli addetti lombardi convocano solo 58 persone (Di domenica 21 marzo 2021) Sostituzione in lombardia della struttura addetta alle convocazioni Oggi come ieri sono continuati i problemi per le vaccinazioni in lombardia, zona Cremona. La vice Presidente della Regione lombardia Letizia Moratti ha accusato la società che gestisce le convocazioni di essere la resposabile del caos: 58 persone convocate a fronte di 600 dosi di vaccino pronte per essere utilizzate. Questa sera i telespettatori, rispettivamente del Tg3 e di Mediaset Canale 4, hanno constatato che due anziane signore ultracentenarie, rispettivamente di anni 105 e 101 , sono state vaccinate oggi; non ho capito o non sono state indicate le Regoni di appartenenza. Tutto questo non doveva accadere trattandosi di soggetti molto fragili che dovevano essere tra le prime ad ... Leggi su webzeta (Di domenica 21 marzo 2021) Sostituzione ina della struttura addetta alle convocazioni Oggi come ieri sono continuati i problemi per le vaccinazioni ina, zona. La vice Presidente della Regionea Letizia Moratti ha accusato la società che gestisce le convocazioni di essere la resposabile del caos: 58convocate a fronte di 600di vaccino pronte per essere utilizzate. Questa sera i telespettatori, rispettivamente del Tg3 e di Mediaset Canale 4, hanno constatato che due anziane signore ultracentenarie, rispettivamente di anni 105 e 101 , sono state vaccinate oggi; non ho capito o non sono state indicate le Regoni di appartenenza. Tutto questo non doveva accadere trattandi soggetti molto fragili che dovevano essere tra le prime ad ...

