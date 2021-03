Vaccini | 210mila dosi in aprile Saltamartini | ' La fornitura è ancora debole' A breve la prenotazione dai 70 anni in su

Advertising

AnsaMarche : Vaccini: assessore Marche, aziende e categorie a maggio-giugno. Ad aprile 210mila dosi, ma con richiami per 100mila… - CronacheMc : COVID - Il punto dell'assessore regionale Filippo Saltamartini sulla campagna: vaccinati 75mila over 80 su 133mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini 210mila

corriereadriatico.it

...Con la stessa fornitura deidi aprile, annuncia, 'verrà aperto lo slot di prenotazione per la fascia di età 70 - 80 anni. Ma l'andamento di aprile sarà ancora molto debole (condosi ...... in cui fa anche il punto sulla situazione, annunciando anche che "è ripartito ieri alle 15 ... "Poche le dosi per le Marche anche nella fornitura di aprile - aggiunge - :dosi, con ...Profilassi a pieno ritmo dopo gli intoppi di venerdì: 400 somministrazioni nell’oratorio di via Capuzi tra prime iniezioni e richiami. Gente ammassata al freddo nel piazzale e il viavai di auto compli ...Lo spiega l’assessore regionale alla Sanità Filppo Saltamartini in un post su Facebook, in cui fa anche il punto sulla situazione vaccini. "Poche le dosi per le Marche anche nella fornitura di aprile ...