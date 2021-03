Vaccinazioni Covid, ancora caos in Lombardia per mancato invio sms. A Cremona Asst chiama gli aventi diritto (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri sera dopo l’ennesima giornata nera, recuperata in extremis solo grazie all’abnegazione del personale addetto alle Vaccinazioni e alle Aziende sanitari, l’assessora lombarda alla Sanità, Letizia Moratti, aveva scritto su Twitter: “L’inadeguatezza di @AriaLombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per #vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando cmq 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza”. A Cremona, Monza, Como e Varese i vaccinandi non si erano presentati perché nessuno gli aveva inviato l’sms. Un caos che potrebbe ripetersi oggi visto che proprio a Cremona (la foto è di ieri) continuano i disagi a Cremona dopo anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri sera dopo l’ennesima giornata nera, recuperata in extremis solo grazie all’abnegazione del personale addetto allee alle Aziende sanitari, l’assessora lombarda alla Sanità, Letizia Moratti, aveva scritto su Twitter: “L’inadeguatezza di @Ariaincapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per #vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando cmq 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza”. A, Monza, Como e Varese i vaccinandi non si erano presentati perché nessuno gli aveva inviato l’sms. Unche potrebbe ripetersi oggi visto che proprio a(la foto è di ieri) continuano i disagi adopo anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la ...

