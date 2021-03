Usa, Miami dichiara lo stato d’emergenza: coprifuoco e misure strettissime (Di domenica 21 marzo 2021) per le vacanze di primavera. Troppe persone non rispettano le regole anti Covid Il sindaco di Miami Beach, Dan Gelber, ha dichiarato lo stato di emergenza, fissando anche un coprifuoco alle ore 20:00 a partire da questo week end. Il tutto è dovuto alla folla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 marzo 2021) per le vacanze di primavera. Troppe persone non rispettano le regole anti Covid Il sindaco diBeach, Dan Gelber, hato lodi emergenza, fissando anche unalle ore 20:00 a partire da questo week end. Il tutto è dovuto alla folla L'articolo proviene da Inews.it.

