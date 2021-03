USA accusano 10 iraniani di eludere sanzioni (Di domenica 21 marzo 2021) Gli USA accusano 10 iraniani di eludere le sanzioni. Le autorità statunitensi hanno rivelato le accuse contro 10 iraniani per aver eluso le sanzioni americane. Gli imputati avrebbero nascosto oltre 300 milioni di dollari di transizioni attraverso società di copertura. Le autorità ritengono che tali persone abbiano condotto transizioni per conto del governo iraniano attraverso Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) Gli USA10dile. Le autorità statunitensi hanno rivelato le accuse contro 10per aver eluso leamericane. Gli imputati avrebbero nascosto oltre 300 milioni di dollari di transizioni attraverso società di copertura. Le autorità ritengono che tali persone abbiano condotto transizioni per conto del governo iraniano attraverso

