Usa | a Luisa De Vivo il Career Development Award della Giovanni Armenise Harvard Foundation

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 marzo 2021)De, giovane ricercatrice italiana che ha lavorato per molti anni all’estero, si è aggiudicata il prestigioso. Si tratta di un finanziamento di 1 milione di dollari (200.000 dollari all’anno per 5 anni) con cui la Fondazionepremia i più promettenti giovani scienziati per contribuire alla creazione di nuove aree di ricerca di base in Italia in campo biomedico. Grazie alla borsa,Dedirigerà il proprio laboratorio per lo studio degli effettirestrizione cronica del sonno e dell’abuso di sostanze durante l’adolescenza e lo farà all’Università di Camerino, il particolare la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti ...