UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 22 e martedì 23 marzo 2021 (Di domenica 21 marzo 2021) anticipazioni puntata 1142 di Una VITA di lunedì 22 e martedì 23 marzo 2021: La notizia che Ursula abbia a suo tempo cercato di indurre Agustina a togliersi la VITA si sparge ad Acacias e così una folla inferocita formata sia da domestici che da signori caccia la Dicenta dal quartiere! Rosina subisce sempre più il fascino dei racconti parigini di Maite e così ha l’idea di lanciare il “salotto Rosine”. La Rubio, tra l’altro, racconta in giro che Maite ha subito in passato una forte delusione d’amore per un uomo più anziano di lei. Ursula, dopo essere stata cacciata, è tornata di soppiatto nel quartiere e, una volta entrata in casa di Genoveva, minaccia quest’ultima rivelandole di sapere dove si trovi Cristobal. Foto Boomerang tv Una ... Leggi su tvsoap (Di domenica 21 marzo 2021)1142 di Unadi22 e23: La notizia che Ursula abbia a suo tempo cercato di indurre Agustina a togliersi lasi sparge ad Acacias e così una folla inferocita formata sia da domestici che da signori caccia la Dicenta dal quartiere! Rosina subisce sempre più il fascino dei racconti parigini di Maite e così ha l’idea di lanciare il “salotto Rosine”. La Rubio, tra l’altro, racconta in giro che Maite ha subito in passato una forte delusione d’amore per un uomo più anziano di lei. Ursula, dopo essere stata cacciata, è tornata di soppiatto nel quartiere e, una volta entrata in casa di Genoveva, minaccia quest’ultima rivelandole di sapere dove si trovi Cristobal. Foto Boomerang tv Una ...

