Una Vita, anticipazioni oggi 21 marzo: tempo di cambiamenti per Camino (Di domenica 21 marzo 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 21 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 16.30? Emilio, mandato dalla madre Felicia, va a controllare Camino a lezione d’arte da Maite. La ragazza si infuria. Come mai? E quale dono farà all’artista-maestra? Emilio, mandato da Felicia che non è affatto contenta della nuova frequentazione della figlia, interrompe la lezione di Camino e Maite. Il giovane Pasamar vuole Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 marzo 2021)“Una”, puntata del 212021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 16.30? Emilio, mandato dalla madre Felicia, va a controllarea lezione d’arte da Maite. La ragazza si infuria. Come mai? E quale dono farà all’artista-maestra? Emilio, mandato da Felicia che non è affatto contenta della nuova frequentazione della figlia, interrompe la lezione die Maite. Il giovane Pasamar vuole Articolo completo: dal blog SoloDonna

