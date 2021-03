Una Vita, anticipazioni 22 marzo: Agustina rivede Il Dottor Maduro e rimane sconvolta (Di domenica 21 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 22 marzo: come si aprirà la settimana con la telenovela spagnola? Scopriamolo insieme! Genoveva fa incontrare il Dott Maduro ad Agustina. Che conseguenze ci saranno per Ursula? Colpo di scena per Agustina: Genoveva le farà incontrare di nuovo Maduro, il finto medico che l’aveva portata a buttarsi giù dalla finestra. Ovviamente alla cameriera non farà affatto piacere rivederlo! Inoltre sarà ancora all’oscuro del fatto che ad architettare tutto sia stata Ursula … Ursula cacciata dal quartiere dai vicini La verità verrà presto a galla e la Dicenta verrà umiliata e cacciata via da Acacias sia dai padroni che dai servi (in primis Agustina, ovviamente). Sembra che debba finire ancora una volta in mezzo alla strada e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 21 marzo 2021) Una22: come si aprirà la settimana con la telenovela spagnola? Scopriamolo insieme! Genoveva fa incontrare il Dottad. Che conseguenze ci saranno per Ursula? Colpo di scena per: Genoveva le farà incontrare di nuovo, il finto medico che l’aveva portata a buttarsi giù dalla finestra. Ovviamente alla cameriera non farà affatto piacererlo! Inoltre sarà ancora all’oscuro del fatto che ad architettare tutto sia stata Ursula … Ursula cacciata dal quartiere dai vicini La verità verrà presto a galla e la Dicenta verrà umiliata e cacciata via da Acacias sia dai padroni che dai servi (in primis, ovviamente). Sembra che debba finire ancora una volta in mezzo alla strada e ...

