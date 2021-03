Una Vita, anticipazioni 22 marzo: Acacias in rivolta (Di domenica 21 marzo 2021) Una Vita metterà sotto la lente di ingrandimento ancora una volta il duro confronto tra Ursula e Genoveva, come spiegano le anticipazioni della soap opera iberica di lunedì 22 marzo. La Salmeron, infatti, sta portando avanti la sua strategia per screditare la domestica agli occhi di tutta Acacias e per farlo si è serVita del finto medico che tempo prima ha formulato la diagnosi fasulla di malattia incurabile di Agustina, la governante di Felipe. Genoveva, infatti, ha fatto incontrare la donna con il dottore affinché le raccontasse che è stata proprio la Dicenta a corromperlo per farle rivelare di essere in fin di Vita. Agustina resterà davvero scioccata da questa notizia e subito tutti sapranno la verità. Di lì a poco per Ursula si metterà davvero male dal momento che un gruppo di ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 marzo 2021) Unametterà sotto la lente di ingrandimento ancora una volta il duro confronto tra Ursula e Genoveva, come spiegano ledella soap opera iberica di lunedì 22. La Salmeron, infatti, sta portando avanti la sua strategia per screditare la domestica agli occhi di tuttae per farlo si è serdel finto medico che tempo prima ha formulato la diagnosi fasulla di malattia incurabile di Agustina, la governante di Felipe. Genoveva, infatti, ha fatto incontrare la donna con il dottore affinché le raccontasse che è stata proprio la Dicenta a corromperlo per farle rivelare di essere in fin di. Agustina resterà davvero scioccata da questa notizia e subito tutti sapranno la verità. Di lì a poco per Ursula si metterà davvero male dal momento che un gruppo di ...

