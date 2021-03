Una vita, anticipazioni 21 marzo: Genoveva e Ursula sul piede di guerra (Di domenica 21 marzo 2021) Genoveva e Ursula saranno sempre più sul piede di guerra a Una vita come dimostrano le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 21 marzo. In questo episodio, le due metteranno in atto le loro personali strategie per vincere la guerra. La Salmeron organizzerà un incontro tra Agustina ed il dottor Maduro mentre Ursula farà arrivare Cristobal ad Acacias. Nel frattempo, Bellita andrà a prendere un tè a casa di Margarita. Una vita, spoiler 21 marzo: Margarita invita Bellita a casa sua Bellita, nonostante non abbia nessuna colpa della situazione difficile in cui si trova Margarita, ha fatto di tutto per aiutarla e ci è riuscita con un concerto benefico in calle Acacias. La ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 marzo 2021)saranno sempre più suldia Unacome dimostrano lerelative alla puntata in onda oggi 21. In questo episodio, le due metteranno in atto le loro personali strategie per vincere la. La Salmeron organizzerà un incontro tra Agustina ed il dottor Maduro mentrefarà arrivare Cristobal ad Acacias. Nel frattempo, Bellita andrà a prendere un tè a casa di Margarita. Una, spoiler 21: Margarita inBellita a casa sua Bellita, nonostante non abbia nessuna colpa della situazione difficile in cui si trova Margarita, ha fatto di tutto per aiutarla e ci è riuscita con un concerto benefico in calle Acacias. La ...

