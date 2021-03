Un tamburo per guarire: Giacomo Costantino Beltrami e il prezioso dono indiano (Di domenica 21 marzo 2021) Chi ha scoperto le sorgenti del Mississippi ? Pensando all’America verrebbe banalmente da dire Cristoforo Colombo, tuttavia l’esploratore genovese non spinse mai così a nord da toccare il territorio del Minnesota. A compiere questa particolare conquista fu infatti il bergamasco Giacomo Costantino Beltrami oltre tre secoli dopo, per la precisione il 31 agosto 1823 quando il patriota raggiunse il Lago Itasca, da lui ribattezzato Lago Giulia. Nel corso del suo viaggio, il magistrato orobico trapiantato nelle Marche ebbe modo di entrare a contatto con le popolazioni native che abitavano quelle zone come i Sioux e gli Ojibway stringendo amicizie con alcuni di loro. Fra i numerosi oggetti che ricevette durante la propria esperienza e gelosamente conservati da Beltrami spicca senza dubbio il tamburo da ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 marzo 2021) Chi ha scoperto le sorgenti del Mississippi ? Pensando all’America verrebbe banalmente da dire Cristoforo Colombo, tuttavia l’esploratore genovese non spinse mai così a nord da toccare il territorio del Minnesota. A compiere questa particolare conquista fu infatti il bergamascooltre tre secoli dopo, per la precisione il 31 agosto 1823 quando il patriota raggiunse il Lago Itasca, da lui ribattezzato Lago Giulia. Nel corso del suo viaggio, il magistrato orobico trapiantato nelle Marche ebbe modo di entrare a contatto con le popolazioni native che abitavano quelle zone come i Sioux e gli Ojibway stringendo amicizie con alcuni di loro. Fra i numerosi oggetti che ricevette durante la propria esperienza e gelosamente conservati daspicca senza dubbio ilda ...

