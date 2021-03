Un meteorite è caduto in Italia: il paesino colpito e la ricostruzione dei fatti- FOTO (Di domenica 21 marzo 2021) Un meteorite ha colpito la terra ma, a differenza di numerosi film di Hollywood, non sono stati gli Stati Uniti il bersaglio del sasso spaziale bensì il Molise. E fortunatamente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 21 marzo 2021) Unhala terra ma, a differenza di numerosi film di Hollywood, non sono stati gli Stati Uniti il bersaglio del sasso spaziale bensì il Molise. E fortunatamente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

meschini_nito : Meteorite caduto in Molise, ecco il paesino (con 1.500 abitanti) colpito dal corpo celeste - Roma_sprint : Molise, allarme per un meteorite caduto vicino Isernia - Roma_sprint : Molise, allarme per un meteorite caduto vicino Isernia - Stevedark79 : @StaseraItalia Bravo, non ci è caduto un meteorite sulla testa, ci stiamo dando da soli delle mazzate sui coglioni! - IlMattinoFoggia : Tutti a caccia del #meteorite caduto sul #Molise -