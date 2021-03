Un anno di Palestra online, il Cus Salerno sempre più vicino agli utenti (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un’offerta dello sport a distanza che è andata via via ampliandosi. E’ la Palestra online del Cus Salerno, attivata dodici mesi fa per continuare a stare vicino a tutti gli iscritti nonostante la sospensione delle attività in presenza a causa della pandemia. Un valido strumento che consente la fruizione, agli iscritti, di corsi sportivi online a distanza e, agli utenti, di contenuti multimediali ludico-sportivi. Sono diventati 22 i corsi in diretta social tenuti dagli istruttori in diverse fasce d’orario, dal lunedì al giovedì. Tra questi, c’è anche il “life training“, un programma divulgativo di attività ludico-motoria per aumentare il benessere fisico e migliorare la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un’offerta dello sport a distanza che è andata via via ampliandosi. E’ ladel Cus, attivata dodici mesi fa per continuare a starea tutti gli iscritti nonostante la sospensione delle attività in presenza a causa della pandemia. Un valido strumento che consente la fruizione,iscritti, di corsi sportivia distanza e,, di contenuti multimediali ludico-sportivi. Sono diventati 22 i corsi in diretta social tenuti distruttori in diverse fasce d’orario, dal lunedì al giovedì. Tra questi, c’è anche il “life training“, un programma divulgativo di attività ludico-motoria per aumentare il benessere fisico e migliorare la ...

